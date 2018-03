Noord-Hollandse Jong-ploegen verliezen van Jong-ploegen

AMSTERDAM - De dubbele confrontatie tussen de Jong-ploegen heeft geen punten opgeleverd voor de Noord-Hollandse formaties. Jong Ajax was op eigen terrein niet opgewassen tegen Jong PSV (0-3). Jong AZ had te maken met een Nick Venema in vorm. De spits van Jong FC Utrecht besliste met drie treffers in de eerste helft het duel. Uiteindelijk redde Tijjani Reijnders de Alkmaarse eer (1-3).

Een attractieve wedstrijd tussen Jong Ajax en Jong PSV op sportpark De Toekomst met veel kansen over en weer in de eerste helft. 20e minuut moest Kai Sierhuis scoren voor Jong Ajax, maar in de handen van de doelman van Yannick van Osch. Gelijk daarna kreeg Marcel Ritzmaier van Jong PSV de mogelijkheid op de openingstreffer.

Younes niet of wel?

Opvallend was dat Amin Younes ontbrak in de opstelling. De Duitser werd eerder deze week teruggezet naar Jong Ajax. Volgens trainer Michael Reiziger mocht hij niet spelen, maar onderzoek leert dat Younes wel gewoon speelgerechtigd is.





Jong PSV kwam nog voor de pauze op voorsprong. Matthias Verreth zette in de 37e minuut de openingstreffer op het scorebord. De aanvaller schoot de bal via de binnenkant van de paal achter doelman Dominik Kotarski.

In de tweede helft probeerde Jong Ajax het wel, maar moest het uitkijken om niet een Eindhovense counter om de oren te krijgen. Onder meer Ché Nunnely probeerde het met een schot van net buiten het strafschopgebied. De inzet eindigde over het doel.

Daneels met de beslissing

De treffer voor Jong PSV viel uiteindelijk alsnog. Debutant Kotarski moest uitkomen, greep naast de bal en zorgde ervoor dat invaller Lennerd Daneels de 2-0 op het scorebord kon zetten. In de slotfase zette Nikolai Laursen de 0-3 eindstand op het scorebord.

Door de nederlaag is Jong Ajax gezakt naar de derde plaats met 61 punten. Koploper na de 32e speelronde is Fortuna Sittard met 62 punten. Jong PSV is de nummer vier met 54 punten. De ploeg van Dennis Haar passeerde Telstar op de ranglijst en gaan met Fortuna Sittard aan kop in de vierde periode met negen punten.



Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Sidoel, Doekhi, Bergsma, Lartey Sanniez, Matusiwa (Jensen/66), Nunnely (Dekker/73), Bijleveld, Sierhuis (Flemming/60), De Wit, Johnsen

Opstelling Jong PSV: Van Osch; Van Vlerken, Teze (Daneels/30), Abels, Carolina; Rommens, Duarte, Ritzmaier; Gakpo (Konings/72), Laursen, Verreth (Hattu/44)

Jong AZ - Jong FC Utrecht

De Alkmaarse formatie ontving in Wormerveer de hekkensluiter van de competitie. Een gemakkelijke avond werd het echter niet voor de ploeg van Martin Haar. In de eerste helft was Nick Venema de grote beul van de Alkmaarders. In de 7e minuut was hij trefzeker uit een hoekschop; benutte een strafschop in de 28e minuut en maakte de mooiste in de 31e minuut. Een schot van afstand krulde achter doelman Nick Olij. Jong AZ zette er alleen een schot van Tijjani Reijnders tegenover in het eerste bedrijf.

In de tweede helft probeerde Jong AZ het wel. Zowel Mathijs Hardijk als Joeri Church probeerde het met een schot. Hardijker zag zijn bal ver naast gaan, Church vond doelman Nijhuis op zijn pad. In de 76e minuut maakte Reijnders de 1-3. De matchwinner tegen Jong Ajax zorgde ervoor dat het publiek toch nog heel even hoop kreeg, maar doelpunten vielen er uiteindelijk niet meer.



Hekkensluiter Jong FC Utrecht blijft de nummer twintig van de Jupiler League met twintig punten. Jong AZ is de nummer vijftien met 39 punten.



Opstelling Jong AZ: Olij; Church, Van Eijden, Bakker, Springer; Einarsson, Jacobs; Reijnders; Hardijk (Goudmijn/58), Druijf (Duin/46), Kaandorp (Kurban/65)

Opstelling Jong FC Utrecht: Nijhuis; David, El Yaakoubi, Zwartjens, Brinkman (Oezbozkurt), Van der Meer, Venema, Loukili, Sow, Hoogenhout, Mallahi (Tesselaar/73)