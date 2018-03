Amsterdam sluit drie bruggen wegens instortingsgevaar

AMSTERDAM - (AT5) Twee bruggen in het centrum van Amsterdam en een derde in het stadsdeel Nieuw-West zijn gezakt voor de veiligheidstest van de gemeente. Ze zijn (deels) afgesloten voor verkeer. Dat meldt Het Parool.

De gemeente is een jaar geleden begonnen met een onderzoek naar de staat van bruggen, want van voornamelijk oude bruggen is het niet zeker of ze nog wel veilig zijn. De oudste Amsterdamse brug stamt uit 1600, en is net als de meeste bruggen in het centrum niet berekend op zwaar vrachtverkeer.

Meer onderzoek

Hoewel dit jaar nog 36 bruggen moeten worden onderzocht, concludeert verantwoordelijke wethouder Litjens nu al dat verkeer bij drie bruggen moet worden ingedamd. Twee van die bruggen staan in het centrum, één in Nieuw-West.

Brug 110 bij de Lijnbaansgracht en de Lauriergracht is sinds vrijdag gesloten voor verkeer, omdat bestaande scheuren in het metselwerk zijn verergerd.

Bacterie

Ook bij brug 202 bij de Grimnessesluis tussen de Oude Turfmarkt en het Rokin is het metselwerk afgetakeld. Daarnaast plaagt een bacterie de houten constructie van de brug. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel via de brug oversteken.

Niet alleen de eeuwenoude bruggen in het centrum zijn onveilig. In Nieuw-West is bij brug 627 bij de Antony Moddermanstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat een ontwerpfout geconstateerd. Bussen mogen daarom niet meer over de brug rijden, en worden tijdelijk omgeleid.