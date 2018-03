Deel dit artikel:











Huntelaar onzeker, mogelijk rentree Dolberg Foto: Pro Shots / Erwin Spek

AMSTERDAM - Het is onzeker of Klaas-Jan Huntelaar zondag kan meespelen met Ajax in de competitiewedstrijd bij FC Groningen. De spits van de Amsterdammers trainde donderdag en vrijdag apart van de selectie, liet coach Erik ten Hag op de clubwebsite weten. Pers was vrijdag niet welkom op Sportpark de Toekomst.

Kasper Dolberg, de Deense spits van Ajax, maakt wellicht voor het eerst dit kalenderjaar deel uit van de selectie. De twintigjarige aanvaller liep vlak voor de winterstop een scheurtje in een band van een middenvoetsbeentje op en moest lang revalideren. "Kasper is teruggekeerd in de groep en heeft voor het eerst ook weer elf tegen elf meegedaan", sprak Ten Hag. "Misschien is hij er zondag bij."



Voor Frenkie de Jong, Nick Viergever en Daley Sinkgraven komt het duel met FC Groningen te vroeg. Amin Younes kreeg deze week te horen van de club dat hij het seizoen moet afmaken bij Jong Ajax.