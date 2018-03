Deel dit artikel:











Vijf jaar cel voor vrouw die liefdesrivale verminkte Foto: ANP

AMSTERDAM - (AT5) De vrouw die in november 2016 haar 'liefdesrivale' belaagde met ammoniak en vervolgens met een mes in het gezicht stak, moet vijf jaar de cel in. Daarnaast moet ze 30.000 euro aan het slachtoffer betalen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag vandaag.

Op 27 november 2016 werd het slachtoffer voor flatgebouw Geldershoofd in Amsterdam aangevallen. Nadat er ammoniak in haar ogen werd gegooid, is ze met een mes in haar gezicht en hals gestoken. Ze heeft littekens in het gezicht en hoornvliesschade aan de aanval over gehouden. Het OM had tien jaar cel geëist tegen de 50-jarige vrouw. Volgens de officier van justitie waren de verwondingen zo gruwelijk dat zelfs ervaren rechercheurs moeite hadden ernaar te kijken. Lees ook: Vrouw besproeid met bijtende vloeistof en in gezicht gestoken De rechtbank zei dat de actie erop was gericht om de vrouw te verminken, niet te doden. Daarom is de jaloerse ex-vriendin niet veroordeeld voor poging tot doodslag en valt de straf een stuk lager uit.