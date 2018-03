Imker zijn is plotseling hip: "Rustgevend tijdverdrijf"

BEVERWIJK - Lange tijd was er een groot tekort aan imkers, maar die tijd is geweest. Imker is een populaire hobby. Marco van Hees van de imkerschool Beverwijk weet er alles van.

Sinds hij drie jaar geleden begon met zijn imker-opleiding, heeft hij tientallen gediplomeerde imkers 'afgeleverd'. Dat is hard nodig, want voor de natuur is het van groot belang dat de bijenstand op niveau blijft. Maar het is ook gewoon fijn dat bijen honing produceren natuurlijk.

Als imkers al ooit een duf imago hebben gehad, zijn ze er nu van af. Op veel plaatsen in onze provincie leren jonge mensen voor imker. Het is plotseling hip geworden. Het is een rustgevend tijdverdrijf - fijn in deze jachtige tijden - en je hebt het gevoel iets aan het milieu te doen.

Genoeg imkers zijn er overigens nog niet, zegt Marco van Hees. "De imkers van vroeger hadden veel meer ruimte en dus meer kasten. Tegenwoordig gebeurt het ook veel in de stad en daar kun je als imker minder kasten kwijt. Dus heb je verhoudingsgewijs meer imkers nodig."