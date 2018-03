Quick-Step met Terpstra maar zonder kopman naar Ronde van Vlaanderen

ASSENDELFT - ANTWERPEN Niki Terpstra is zoals verwacht geselecteerd voor de Ronde van Vlaanderen. Manager Patrick Lefevere denkt dat naast Terpstra ook zijn Belgische ploeggenoten Yves Lampaert en Philippe Gilbert plus de Tsjech Zdenek Stybar kunnen strijden om de overwinning. De Belgische ploeg begint zoals gewoonlijk dan ook zonder kopman aan 'Vlaanderens Mooiste'.

De ploeg wordt gecomplementeerd met Tim Declercq, Iljo Keisse en Florian Sénéchal. De Belgische formatie heeft al een uitstekend voorjaar gereden. Zo won de 33-jarige Assendelfte Le Samyn en vorige week de E3 Harelbeke terwijl Lampaert afgelopen woensdag Dwars door Vlaanderen op zijn naam schreef. Gilbert heeft meerdere ereplaatsen achter zijn naam staan in 2018.

Vorig jaar werd Terpstra derde in de Ronde van Vlaanderen en eindigde daarmee voor de vijfde keer in de top tien. In 2015 werd de Assendelfter tweede, in 2012 en 2014 zesde en tiende in 2016.



Pim Ligthart

Team Roompot komt met de Noord-Hollander Pim Ligthart aan de start. In E3 Harelbeke liet hij al zien dat het met de vorm wel goed zit. Afgelopen week toonden ook Brian van Goethem en Jan Willen van Schip hun waarde voor de ploeg van Michael Boogerd. "De bedoeling is dat één van onze jongens in de vroege vlucht zit", sprak Boogerd.

Ramon Sinkeldam

De Nederlands Kampioen, Ramon Sinkeldam, staat ook op de startlijst. Hij rijdt voor het Franse Groupama-FDJ en zal voornamelijk in dienst moeten rijden voor Arnaud Démare, al is de Franse kampioen niet de grote favoriet voor de overwinning.