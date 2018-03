Bollenvelden nog te groen voor voorjaarstochten Bloeiend Zijpe: "Nog één mooie week nodig"

'T ZAND - Het zijn spannende dagen voor de organisatie van Bloeiend Zijpe. Volgende week moet het bloembollenprogramma beginnen, maar afgezien van een verdwaalde krokus zijn de bollenvelden van polder De Zijpe nog helemaal groen. "Tja, het moet eerst groen worden, voordat er kleur komt."

Bloeiend Zijpe heeft een heel programma vanaf 6 april. Van wandel- en fietstochten tot schildersworkshops en de Tulpencross. Alles evenementen zijn gepland tussen de tulpenvelden. De aanhoudende kou kan een grote spelbreker zijn, want er is nog geen tulp te zien.

Groei

Marion Verwindt van Bloeiend Zijpe houdt de bollenvelden goed in de gaten. "Ik kijk iedere dag even als ik naar kantoor ga. Het is heel spannend of het programma ook echt op 6 april kan beginnen. Misschien wil ik het gewoon heel graag zien, maar volgens mij zijn de tulpen in een paar dagen al weer flink gegroeid."

Het is een keer voorgekomen dat het voorjaarsprogramma een week is opgeschoven, maar het gaat hoe dan ook door. "De natuur doet zijn werk wel. In april hoeft het maar één week mooi te zijn en dan schieten de bloemen uit de grond. Dan moeten we misschien alsnog hard hollen om het programma alsnog af te kunnen ronden, voordat de bloemen gekopt worden."