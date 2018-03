Politie zoekt mensen die vluchtauto hebben gezien na dood Reduan Bakkali

AMSTERDAM - Rechercheurs die onderzoek doen naar de dood van Reduan Bakkali zijn dringend op zoek naar mensen die de verdachte in de vluchtauto hebben zien rijden. Het 41-jarige slachtoffer werd gisteren doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Hij is een broer van een kroongetuige in een lopende strafrechtzaak.

De verdachte reed in een Seat Leon. Op de auto zat een valse kentekenplaat, met daarop 45-XK-SX. Dat kenteken bestaat en hoort bij een auto van iemand die in de buurt van Rotterdam woont, maar diegene heeft hier volgens de politie niks mee te maken. De politie benadrukt niet op zoek te zien naar nieuwe informatie over de auto in Rotterdam.

De vluchtauto is na de schietpartij op de Tt. Melissaweg weggereden en achtergelaten op de Tt. Vasumweg. Uit onderzoek is gebleken dat het voertuig vermoedelijk in het Gooi heeft gereden. Getuigen wordt in het bijzonder gevraagd of ze de auto met het kenteken gezien hebben in het Gooi. Het gaat om een zwartkleurig exemplaar. De vluchtauto werd eind januari in Nieuwegein gestolen en heeft daarna valse kentekenplaten gekregen.

De politie meldt ook nog dat er beeldmateriaal in beslag is genomen. Wat er op de beelden te zien is, wil de politie niet zeggen.