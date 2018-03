Zonder de mantelzorg is Wil (80) nergens: "Nou ja, dan zit ik alleen op een stoel"

HOOFDDORP - Wil van Bogget (80) werd twee jaar geleden getroffen door een hartaanval. Sindsdien gaat het minder met haar gezondheid en leidt ze aan vasculaire dementie. Ze kan steeds minder zelf en sociaal raakt ze in een isolement.

"Huishoudelijk werk, bed opmaken, ramen lappen en stofzuigen, dat kan ik allemaal niet meer", vertelt Wil aan NH Nieuws. Gelukkig heeft ze dochter Sandra. Sandra komt twee hele dagen per week bij haar langs om te helpen. "Ze regelt alles voor me, de afspraken met de dokter, de taxi, schoenen kopen, kleren kopen, winkels in en uit gaan, lunchen en lekker even gezellig kletsen", vertelt Wil.

Sandra zorgt met liefde voor haar moeder. "Ik zorg ervoor dat ze gezond en hygiënisch blijft. Maar ook sociaal vind ik het belangrijk om haar veiligheid en structuur te bieden", vertelt Sandra. Maar het is ook wel eens moeilijk en ze moet er veel voor opgeven. Ze heeft zelf ook kinderen en een man. Daarnaast heeft ze een baan in de verzorging. "Ik doe het graag, want ik vind gewoon dat je als kind voor je ouders hoort te zorgen", aldus Sandra.

Onmisbaar

Zonder de hulp van Sandra is Wil nergens. "Dan zit zij maar van 's morgens negen tot 's avonds zes alleen op de bank en gebeurt er helemaal niets. Geen initiatief, totaal niet", vertelt Sandra openhartig. Haar moeder is het hiermee eens. "Dan kan ik alleen maar zitten en televisie kijken en duimen draaien. Dat is alles wat ik kan doen."

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om mantelzorg te bieden. Vaak wonen de familieleden ver weg of hebben het te druk om zich over een hulpbehoevend familielid te ontfermen. Recent onderzoek van het Planbureau en Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waarschuwt voor een groot toekomstig tekort aan mantelzorgers in 2040. De voornaamste oorzaak is de toenemende vergrijzing onder ouderen.