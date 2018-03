Deel dit artikel:











Bestuur Blauw-Wit onderneemt geen actie tegen TOP Foto: NH/Edward Dekker

AMSTERDAM - Korfbalvereniging Blauw-Wit Amsterdam neemt geen maatregelen tegen TOP naar aanleiding van het opstellen van een niet speelgerechtigde speler. Tijdens de eerste halve finale in de Korfbal League bracht TOP in de tweede helft Bjarne van Wijk, terwijl volgens het wedstrijdformulier Thimo Winter was ingevallen. Sterker nog; Van Wijk stond niet eens op het wedstrijdformulier.

"Op grond hiervan zou een tuchtzaak kunnen worden aangespannen met als mogelijke uitkomst dat de wedstrijd opnieuw gespeeld zou moeten worden", laat de voorzitter van Blauw-Wit, Edgar Tijhuis, weten. "Het bestuur van Blauw-Wit heeft echter besloten geen aangifte te doen bij de tuchtcommissie van het KNKV."



De belangrijkste overweging volgens het bestuur van de Amsterdamse vereniging is dat de wedstrijd op het moment van wisselen al gespeeld was. Tijhuis: "Blauw-Wit wenst niet, hoewel zij in haar recht staat, op een andere wijze dan op sportieve wijze de tweekamp te beïnvloeden."



Lees ook: Blauw-Wit niet opgewassen tegen sterk TOP



De verliezend finalist van vorig jaar verloor in Sassenheim met ruime cijfers van TOP. De thuisploeg kwam al snel op 9-0. Uiteindelijk eindigde het duel in een 34-23 overwinning voor TOP. "We hebben een week de tijd om het om te draaien, om de stand op 1-1 te zetten", sprak coach Barry Schep na afloop van dat duel.