Haarlemmer maakt roadtrip in stijl van Bassie en Adriaan

HAARLEM - De Haarlemmer Ben Prins is groot fan van Bassie en Adriaan. De liefde voor de bekende clown en acrobaat gaat zelf zo ver, dat hij de een exacte kopie heeft gemaakt van de knipogende rode Honda uit 1983. Nu maakt hij samen met een paar vrienden echt heuse Bassie en Adriaan-roadtrip richting Zuid-Spanje: de huidige woonplaats van Adriaan.

Het idee voor de roadtrip ontstond bij het in elkaar zetten van de niet van echt te onderscheiden Bassie en Adriaan-auto. "Ik was de auto in elkaar aan het zetten en zei tegen mijzelf: 'ik kan nu wel een Bassie en Adriaan-voertuig gaan maken, maar hij moet wel een doel krijgen'", aldus Prins. De 29-jarige Haarlemmer besloot met de auto op reis te gaan, geheel in de stijl van zijn jeugdhelden.

Hij kreeg zijn vrienden Dennis en Danny zo gek om met hem mee op reis te gaan. Ze ontwierpen zelfs een eigen logo 'Den&Ben&Dan: een reis vol verrassingen' die sprekend lijkt op het logo van Bassie en Adriaan zelf. En het bekende robotje Robin mocht natuurlijk niet ontbreken. Het einddoel van de reis moest een ontmoeting bij Adriaan thuis worden in Spanje. "Ik stuurde hem een mail waarin ik onze ideeën beschreef over de reis. Wat bleek? We mogen gewoon bij hem langskomen", aldus een lachende Ben.

Knipoog met de koplampen

Gisteren begonnen de heren hun roadtrip. De eerste stop was in Vlaardingen: de woonplaats van de inmiddels 82-jarige Bassie. Via het Zuid-Hollandse stadje rijden ze dwars door België en zijn ze gestopt onder het Atomium in Brussel. Een van de sleutelscènes in de Reis door Europa van Bassie en Adriaan. NH Nieuws belt met Prins als ze op de Franse snelweg rijden. "De auto gaat als een trein. Onderweg hebben we veel bekijks. Allemaal mensen die zwaaien. En dat doe ik de welbekende knipoog met de koplampen", aldus Prins. "Echt geweldig."

Op Instagram doen de drie mannen verslag van hun avontuur.