Amsterdamse kogelslingeraar Comenentia verbetert Nederlands record

AMSTERDAM - AUSTIN De 22-jarige Denzel Comenentia heeft het Nederlands record kogelslingeren vrijdag met ruim 3,5 meter verbeterd. De Amsterdammer wierp in Austin, Texas de kogel maar liefst naar 76,29 meter. Twee weken eerder zette hij ook al een nieuw NR in de boeken met 72,63 meter.

In zijn tweede poging in Austin verbeterde hij het record al (76,11 meter) om daar vervolgens in zijn vijfde worp nog eens een schepje bovenop te doen. Het huidige Nederlandse record zou op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een vierde plaats opleveren, evenals op het in eigen lang gehouden EK van 2016.





Komende zomer komt Comenentia in actie op het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn. De kwalificatielimiet stond op 74 meter en dat heeft de Amsterdammer gemakkelijk bereikt. Het EK wordt van 6 tot en met 12 augustus gehouden. Op het EK doet de 22-jarige atleet ook mee aan het onderdeel kogelstoten.