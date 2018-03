Wordt Toby uit Edam de mooiste hond van Nederland?

EDAM - Toby staat nu al in de top drie van de verkiezing tot mooiste hond van Nederland, maar wil natuurlijk winnen. Stemmen op deze bruin-rode Australische herder van Paula Mak kan nog tot half april.

Toby is niet alleen een mooie hond maar ook slim en dapper, vindt Paula. "Toen Toby pas zeven maanden oud was, heeft hij in een park bij Rotterdam een vrouw het leven gered. Hij vond haar net op tijd. Ze was al helemaal onderkoeld."

De hond kan nog meer. Geregeld speelt Toby in een film of treedt hij op bij evenementen. "Hij is heel eigenwijs en gaat zijn eigen gang maar zodra hij op de set is, doet hij precies wat er van hem verlangd wordt", zegt Paula trots.

Wie wil dat Toby gekozen wordt tot mooiste hond van Nederland kan op hem stemmen via deze link.