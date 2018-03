Weidevenners geteisterd door autokrassers: "Wil m'n eigendommen beschermen"

PURMEREND - Over woongenot heeft hij naar eigen zeggen niets te klagen, maar de vandalen die om de haverklap auto's in de straat bekrassen, drijven Purmerender Rudy Horn zo nu en dan tot wanhoop. Hij en zijn buurman - ook gedupeerd - overwegen daarom een beveiligingscamera op hun auto's te richten, maar vragen zich af of dat wel mag.

"Er zijn ergere dingen", relativeert Horn het vandalisme. Feit blijft dat in een maand tijd niet alleen zijn auto, maar ook de lease-auto van z'n partner en die van zijn buurman zijn bekrast. "Het is wel triest."

In de buurt wordt nauwelijks ingebroken, benadrukt hij, al vermoedt hij dat dat ook met de straat te maken heeft. Die is namelijk slechts van één kant toegankelijk, en komt aan de andere kant uit op water. "Als de politie eraankomt, kun je geen kant op."

'Kenbaar maken'

Om te inventariseren of meer Weidevenners zijn gedupeerd door autokrassers, postte hij een oproep in de Facebook-groep Wij Weidevenners. "Ik zou het zeer op prijs stellen als andere bewoners die dit is overkomen, dit kenbaar maken."

Dat verzoek was niet aan dovemansoren gericht, want vrijwel onmiddellijk stroomden de reacties binnen. Van de Strandfontein tot de Algarve en van de Lotusstraat tot de Tigrisstraat, vrijwel door heel Weidevenne worden autobezitters getroffen.

Aangifte

"Waarom doe je zoiets?", vraagt hij zich af? "Dan moet je geestelijk niet in orde zijn", speculeert hij. Over zijn oude auto maakt hij zich niet heel druk, maar hij houdt z'n hart vast voor de laklaag van z'n nieuwe bolide die binnenkort voor de deur staat. "Mijn vrouw rijdt ook in een nieuwe auto, ik heb haar wel geadviseerd om aangifte te doen."

Om de vandalen te ontmoedigen overwegen Horn en zijn buurman nu een camera op hun auto's te richten, al vragen ze zich af of dat mag en zin heeft. "Ik hoef van mijn huis geen vesting maken", vertelt hij. "Maar ik wil wel graag m'n eigendommen beschermen."

Eigen terrein

Een politiewoordvoerder is er duidelijk over. "Als de camera op je eigen terrein, op je eigen tuin of voordeur is gericht, dan mag het wel, maar zodra de camera op de openbare weg gericht staat, mag het niet."

Omdat de parkeerplaatsen voor Rudy's woning tot de openbare weg horen, mag het niet. Toch geldt daar een belangrijke kanttekening: "Je bent niet strafbaar als je de camera op de weg richt, maar als je die beelden openbaar maakt wel."

Schending privacy

Dan maak je je namelijk mogelijk schuldig aan schending van de privacy legt de woordvoerder uit. Hoe het dan zit met beelden van camera die op de openbare zijn gericht en door justitie worden gebruikt om verdachten op te sporen? "Het OM bepaalt of de beelden juridisch bruikbaar zijn", besluit de woordvoerder.