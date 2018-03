Deel dit artikel:











Motorrijder overleden na ongeluk in Heerhugowaard Foto: Maurice Amoureus

HEERHUGOWAARD - De motorrijder die vanochtend in Heerhugowaard op een auto botste, is overleden. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Oudorp.

Het ongeluk gebeurde op de Broekerweg. Na het ongeluk is het slachtoffer nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar zonder succes. Lees ook: Motorrijder gereanimeerd na ernstig ongeval in Heerhugowaard Wat er precies is gebeurd op de Broekerbrug is niet bekend. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. De automobilist is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Dat gebeurt altijd bij dergelijke ongelukken.