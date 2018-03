Deel dit artikel:











André van Duin opent kaasmarkt: ''Een hele grote eer" Foto: NH/Tom Jurriaans Foto: NH/Tom Jurriaans

ALKMAAR - ALKMAAR André van Duin heeft vanmorgen in Alkmaar het kaasmarktseizoen officieel geopend door de kaasbel te luiden. "Het is een grote eer. Het kaasdragersgilde bestaat dit jaar ook nog eens 425 jaar het heeft dus even geduurd maar hier ben ik dan!"

Na het luiden van de bel krijgt de volkskomiek ook nog een uitgebreide rondleiding over de markt. Een rondje op de kaasberrie (plank waar de kaas op gedragen wordt red.) mag niet ontbreken. En er moet natuurlijk worden geproefd. "Ik weet niet of je het zo mag zeggen maar het is een uitstekend kaasjaar." Grappenmaker

Naast de opening van de kaasmarkt wordt ter gelegenheid van het 425 jarig jubileum van het Alkmaars Kaasdragersgilde een speciale tulp gedoopt. Tulpenbollenkweker Kees Stoop kweekte de rode Alckmaer. "Dat je dit als kleine bollenkweker mag doen is fantastisch. Ook leuk dat André van Duin erbij is. Hij zei nog: 'de kaas en de tulp allebei schuin afsnijden'. Het blijft een grappenmaker." Drankmisbruik

Met het leeggieten van een biertje wordt de tulp gedoopt door André van Duin en burgemeester Piet Bruinooge. "Niet teveel bier eroverheen anders is het drankmisbruik", grapt kaasvader Willem Borst. De kaasmarkt is dit jaar te bezoeken vanaf 30 maart tot en met 28 september op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.