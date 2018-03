Zaalvoetballers niet meer welkom in Schoorlse sporthal; gemeente steunt hen niet

SCHOORL - De zaalvoetballers van DGAC uit Schoorl zijn niet langer welkom in sporthal De Blinkerd. De hal heeft een gat in de begroting en heeft een vaste huurder gevonden voor een deel van de ruimte. Daarmee wordt de toekomst van De Blinkerd veiliggesteld. Het is echter de doodsteek voor de zaalvoetballers.

"Ik dacht: dit is een 1 aprilgrap, een hele slechte 1 aprilgrap", vertelt Menno Spaander, de voorzitter van DGAC. "We kregen vorige week een brief van het stichtingsbestuur van De Blinkerd waarin ons te verstaan werd gegeven dat we niet meer in de sporthal mogen verblijven, omdat er een fitnesscentrum moet komen om een toekomstig exploitatietekort te dekken."

Spaander: "Wij worden gewoon echt de deur gewezen, echt Schoorl uitgestuurd. Ik was sprakeloos." Het bestuur van De Blinkerd bevestigt dat er een brief is gestuurd aan de zaalvoetballers. "De begroting is niet sluitend", stelt voorzitter Boelien Geerts. "Met de komst van de fitness is de toekomst van De Blinkerd veiliggesteld. We konden niet anders."

Volgens Menno Spaander is voetballen buiten Schoorl geen optie. "We hebben tachtig leden, onder wie twintig jeugdleden. Die kan je niet naar Warmenhuizen, Alkmaar of Bergen sturen voor een thuiswedstrijd. Dat is het einde van de vereniging."

Oplossing

Door Spaander is geprobeerd om met De Blinkerd een andere oplossing te vinden. "Bijvoorbeeld de sportschool in een ander deel van het gebouw te plaatsen. Maar we worden niet gehoord." Daarom stonden de voetballers met flyers in de aanslag bij de sporthal. Daar vergaderde de nieuwe gemeenteraad. Bij de politieke partijen hopen ze gehoor te vinden voor hun probleem. Bij het gemeentebestuur vangen ze vooralsnog bot.

Wethouder Jan Mesu: "Het zaalvoetbal lijkt nu de dupe, maar als daarmee De Blinkerd gered is, lijkt me dat een kwestie van belangenafweging. Er zijn heel veel sporthallen in de buurt. Ik snap dat mensen graag in hun eigen dorp willen blijven voetballen, maar ik kan niet garanderen dat dat in lengte van jaren zo zal blijven." Volgens Mesu moeten de voetballers bij het bestuur van De Blinkerd zijn.

Petitie

Menno Spaander en zijn club geven de strijd niet op. "We zijn overigens niet de enige vereniging die hierdoor geraakt wordt. De tennis bijvoorbeeld, die moet het ook met een baan minder doen. En de 'Groet uit Schoorl Run' zal voor haar evenement tenten moeten gaan huren. We mobiliseren nu heel Schoorl en Groet en we roepen iedereen op om onze petitie te tekenen en ons te steunen."