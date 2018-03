Choku Gym als baken van rust in Zaanse wijk Poelenburg

ZAANDAM - De Zaanse wijk Poelenburg komt niet altijd even positief in het nieuws. Werkloosheid, hangjongeren en treitervloggers geven de buurt geen goede naam. Maar al bijna veertig jaar is de karate- en boksschool Choku Gym een baken van discipline en succes in de buurt. De school hoopt op twee inzendingen voor de Olympische Spelen in 2020.

"Ik geef niet snel op, ik ga door tot het einde en dat heb ik hier geleerd," zegt karateka Suheyla Albayrak (25). "Je stopt niet als het tijd is, maar pas als de docent zegt dat het tijd is."



Bij de Choku Gym in Poelenburg is iedereen welkom: topsporter én beginneling. "Als je het je kunt veroorloven, betaal je een tientje per maand, maar zo niet, dan staat de deur ook voor je open", vertelt oprichter Ivan Nikolov.



Discipline

Je mag zo vaak trainen als je wilt, maar binnen de muren van de school wordt discipline van je verwacht. Ivan is streng. "Ik ga niet over wat er op straat gebeurt, maar hier heb je je aan de regels te houden."



De sportschool levert veel Nederlandse en Europese kampioenen en hoopt zelfs op twee inzendingen voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo, als karate voor het eerst een Olympische sport wordt.



Vanesca Nortan (36) en Jaydin van der Eerden (18) trainen hard voor een kwalificatie. "Voor mij zou het ook de laatste keer zijn, gezien mijn leeftijd. Maar ik zet alles op alles om dat doel te halen", zegt Vanesca.



Zelf verbouwd

Ivan Nikolov is al bijna veertig jaar de drijvende kracht achter de sportschool. Hij verbouwde het pand met eigen handen, én eigen geld, en steekt al jaren al zijn vrije tijd erin. Net als veel Poelenburgers heeft hij zelf ook een migratie-achtergrond. In 1954 kwam hij met zijn ouders vanuit Triëst aan in Nederland.



Volgens Suheyla begrijpt hij andere culturen beter dan wie dan ook. "Ik heb een Turkse afkomst en mijn ouders vonden de buitenlandse wedstrijden best spannend. Ivan kwam dan elk uur controleren of we nog in de hotelkamer waren en belde geregeld met mijn ouders om ze op de hoogte te houden."

Gezellig schoonmaken

De Choku Gym gaat over meer dan sporten alleen. "We gaan ook met de kinderen bowlen en barbecueën of naar het Twiske", vertelt Ivan. Ook de ouders worden betrokken. "Zelfs het schoonmaken op vrijdag is gezellig, met lekkere hapjes en muziek."



Daarnaast regelt de school huiswerkbegeleiding, stages en hulp bij het vinden van een baan. "Ik wil dat de kinderen goed terechtkomen in het leven. Uiteindelijk koop je niets voor een sport-titel. Je moet betalen met geld of een pinpas in dit leven", zegt Ivan.



In pyjama

De leerlingen vertellen aan NH Nieuws dat ze veel aan hem te danken hebben. "Je kunt Ivan dag en nacht bellen. Hij heeft me zo vaak opgehaald van wedstrijden. Hij is er altijd voor je", vertelt Jaydin. Ook Suheyla, inmiddels meester in de rechten, zegt door het vuur te gaan voor hem. "Ivan kan me om 02.00 uur 's nachts bellen en ik kom in m'n pyjama naar de Choky Gym om te helpen, maakt niet uit waarvoor."



De Choku Gym is hard op zoek naar sponsoren om de Olympische droom waar te maken.