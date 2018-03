Jongste en oudste raadslid van Nederland geïnstalleerd in Texelse raad

TEXEL - In de gemeenteraad van Texel zijn gisteren twee bijzondere raadsleden beëdigd. De 18-jarige Elias Marseille is (nog even) het jongste gemeenteraadslid van Nederland. Ook het oudste mannelijke raadslid van ons land zit in de raad van het eiland: de 78-jarige Cees Hoogerheide.

Elias, die in de vijfde klas van het vwo zit en actief is in onder meer de leerlingenraad op zijn school, werd gisteren officieel beëidigd als raadslid voor GroenLinks. Helaas zal hij niet lang het jongste raadslid van Nederland zijn. "Ik geloof nog een week", vertelt Elias aan NH Nieuws. "Dan wordt in Oldebroek (Gelderland, red.) meneer De Nooijer beëdigd. Hij is nu nog 17, maar straks 18 en dan gaat hij namens de SGP zitting nemen."

Ook het mannelijke oudste raadslid van Nederland zit in de Texelse raad. Gisteren werd de 78-jarige Cees Hoogerheide voor de derde keer beëdigd. Als onze verslaggever hem confronteert met zijn leeftijd, zegt hij: "Dat is een kalenderleeftijd. Gevoelsleeftijd ligt even anders. Maar het voelt goed, prima." Ondanks dat het al de derde keer is, blijft de beëdiging een bijzonder moment voor hem. "Ik vind het een eer, ik vind het een belevenis. Ik ben heel blij.