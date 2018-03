Duizenden klanten van afvalbedrijf HVC trappen in geslaagde 1 april grap

SCHAGEN - Een app waar je onder andere je afvalbak mee kan besturen. Met dat nieuws en een bijbehorende video probeert HVC de vernieuwde HVC-app onder de aandacht te brengen. Zo'n 30.000 klanten van het afvalbedrijf downloadden de app al. Waarschijnlijk niet wetende dat het deels gaat om een goed geslaagde 1 april grap.

In de ludieke video is te zien hoe een aantal inwoners de afvalbak met de app bestuurt. Ook wordt de afvalbak in de video gebruikt om een bestelling op te halen bij de snackbar. Een man maakt hier duidelijk dankbaar gebruik van.

"Wij hebben de grap zelf bedacht en mensen van HVC zijn de acteurs", vertelt Susan Baks van de afdeling communicatie van HVC aan NH Nieuws-mediapartner Schagen FM. De video is verder door een professioneel bedrijf gemaakt. "Na 1 april halen we de afvalbakbesturingsfunctie uit de app en kunnen de mensen nog wel gebruik maken van de andere handige functies", aldus Baks. Zo geeft de vernieuwde app onder andere aan wanneer je je bak aan de kant van de weg moet zetten.

Social media

"Wij willen de app extra onder de aandacht brengen en laten zien dat afval scheiden leuk kan zijn", vervolgt Susan. Vandaar dat werd gekozen voor de ludieke video, die volgens Baks al veel is bekeken op social media. Dat blijkt bij een kijkje op de Facebookpagina van het bedrijf. Het bericht over de nieuwe app is al 195 keer gedeeld en verzamelde meer dan honderd. Ook hier heeft niet iedereen door dat ze in het ootje worden genomen.

HVC verzorgt de inzameling van afval voor 1,1 miljoen inwoners in 25 gemeenten.