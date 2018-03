1 aprilgrap afvalbedrijf HVC kost kleine 10 mille

SCHAGEN - Een app om jouw afvalbak te besturen. Met dat nieuws en een bijbehorende video probeert HVC de vernieuwde HVC-app onder de aandacht te brengen.

Het blijkt een 1 aprilgrap te zijn. In de ludieke video is te zien hoe een aantal inwoners hun afvalbak met de app besturen. Ook wordt de afvalbak in de video gebruikt om een bestelling op te halen bij de snackbar.

"Wij hebben de grap zelf bedacht en mensen van HVC zijn de acteurs", vertelt Susan Baks van de afdeling communicatie van HVC aan NH Nieuws-mediapartner Schagen FM. De video is verder door een professioneel bedrijf gemaakt. De grap mocht wat kosten: zo'n 10.000 euro moest het afvalbedrijf neerleggen.

Social media

"Wij willen de app extra onder de aandacht brengen en laten zien dat afval scheiden leuk kan zijn", vervolgt Susan. In plaats van een advertentiecampagne is daarom gekozen voor de video, die volgens Baks al veel is bekeken op social media.

HVC verzorgt de inzameling van afval voor 1,1 miljoen inwoners in 25 gemeenten.