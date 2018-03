Motorrijder gereanimeerd na ernstig ongeval in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Bij een ernstig verkeersongeluk in Heerhugowaard is een motorrijder zwaargewond geraakt.

Een auto en een motor botsten op de Broekerweg elkaar. Volgens de politie heeft de motorrijder 'behoorlijk letsel' opgelopen. Na de aanrijding is het slachtoffer gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend.

De politie heeft de automobilist meegenomen naar het bureau voor verhoor. Dat gebeurt standaard tijdens zulke ongelukken.