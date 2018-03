Amsterdamse zoekt scooteraar die balkon opklom om hartpatiënte te helpen: "Verdient een bloemetje"

AMSTERDAM - 'Een keihard gekrijs dat door merg en been ging.' Zo omschrijft de Amsterdamse Annet de Graaf het geluid dat gisteren rond de klok van vijf van een balkon in de Korte 's-Gravesandestraat kwam. Het blijkt om een hartpatiënte te gaan die dringend hulp nodig heeft. Die komt sneller dan gedacht, want zodra ambulance heeft besteld, komt er een scooterrijder voorbij die als een doorgewinterde alpinist via de gevel het balkon opklimt en de vrouw helpt. "Alsof we in een film waren beland."

Zodra Annet en haar dochter de hulpeloze vrouw op het balkon zien liggen, wordt direct duidelijk dat het om een ernstige situatie gaat. "Ze kroop op haar buik over het balkon", vertelt ze tegen NH Nieuws. Ze bellen 112 en proberen de vrouw te kalmeren. "Rustig, rustig", herhaalt ze haar woorden.

Het tafereel trekt de aandacht van passanten, van wie een deel ongegeneerd naar het balkon staat te staren. Dat geldt niet voor 'een jongen op een scooter' die zijn scooter voor het gebouw neerkwakt en de vrouw probeert te bereiken. "Hij bedacht zich geen moment en moest echt klimmen", vertelt de Amsterdamse die op dat moment een paar stappen naar achteren deed. "Ik wilde geen ramptoerist zijn."

'Een sterke jongen'

Met zijn helm half op z'n hoofd klautert hij richting de vrouw. "Hij leek z'n grip even kwijt te raken", gaat ze verder. "Maar het was een sterke jongen." Binnen een mum van tijd bereikt de scooteraar de vrouw, ontfermt zich over haar en nam haar mee naar binnen."

Terwijl de hulpdiensten nog onderweg zijn, komt de reddende scooteraar alweer naar beneden. "Hij vertelde dat de vrouw weer rustig was." Veel kans om hem voor zijn doortastende optreden te bedanken, krijgt Annet niet. "Hij had haast, maar hij reageerde nog wel laconiek dat hij alleen zijn burgerplicht had gedaan. Zo gaaf, hij zou een bloemetje moeten krijgen."

Rode scooter

Eenmaal thuis belt Annet nog met de politie om te horen hoe het met de vrouw gaat, maar dat konden ze haar niet vertellen. Wel komt Annet graag met de heldhaftige scooterrijder in contact. "Het is een blanke jongen, hij reed op een rode of bordeauxrode scooter en is ongeveer 1.85 meter lang", somt ze zijn signalement. "Ik ben fotograaf, dus ik wil hem graag mijn fotoboek geven."

