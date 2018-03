Eerste kistje asperges Sint Maarten geveild voor goede doel

SINT MAARTEN - Het is bijna april en dat betekent dat het aspergeseizoen weer voor de deur staat. Aspergeteler Sem Broersen uit Sint Maarten presenteerde gisteren op een speciale aspergeveiling voor het goede doel zijn eerste kistje 'wit goud'. De asperges brachten bij elkaar 6.700 euro op. "Mooi dat we dit aan het goede doel kunnen geven."

Het is de eerste keer dat er een veiling van het eerste kistje asperges werd georganiseerd door Broersen. "Het is niet alleen de eerste veiling, maar ook de eerste keer dat wij witte asperges hebben gekweekt. Het was daarom even spannend of onze oogst wel te eten is, maar tijdens het diner vond iedereen het volgens mij heerlijk. Een hele geruststelling", aldus de aspergeteler.

En dat iedereen de aspergers lekker vond, bleek later bij de uiteindelijke veiling van het eerste kistje. Volgens Broersen werd er massaal geboden door de aanwezige bedrijven. De gehele opbrengst gaat naar het goede doel Stichting Vrienden Voor Een Ander.

Dat het kistje voor de opening van het aspergeseizoen toch nog opgeleverd kon worden, was een verrassing voor Broersen. Door het koude weer in maart bestond er een kans dat de oogst zou mislukken. Maar toen twee weken geleden de eerste koppen boven de grond uitkwamen, wist hij dat het goed zat. "Iedereen kan lekker asperges eten met Pasen."