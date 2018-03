Overval met broodmes op tankstation Amstelveen

AMSTELVEEN - Vanochtend is rond 10.45 uur een tankstation aan Noorddammerlaan in Amstelveen overvallen. Er zijn geen gewonden gevallen. De dief heeft wel wat buitgemaakt.

De overval is gepleegd door een man van rond de 40 jaar met een grijs vest en een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Hij bedreigde de medewerkers van het tankstation met een broodmes, zegt de politie. De verdachte is lopend vertrokken richting Loogman Carwash in Aalsmeer.

Het is niet bekend wat de buit van de overval is. De politie heeft een burgernetmelding uit laten gaan met een volledige beschrijving van de man.