Sportclub met ballen naar Sporting Martinus

AMSTELVEEN - Een clash. Een burenruzie. Een derby. Een pot als geen andere. Zondag, eerste paasdag, staat in Amstelveen Sporting Martinus tegen RODA'23 op het programma. Een gevoelig treffen tussen twee ploegen uit de top van de derde klasse C. Waar anders moet Sportclub met ballen vandaan komen dan bij dit duel?

Onze reizende reporter Dennis Nieuwenhuis is er al weken mee bezig. Omdat er bij deze beladen wedstrijden altijd wel iets speciaals gebeurt. Zo wil het verhaal dat het confettikanon dat door RODA'23 besteld was geel/rode slierten uitspuugde in plaats van de gewenste groene slierten... Reden? De leverancier was aanhanger van Sporting Martinus! Waarnemend burgemeeester Bas Eenhoorn is ook aanwezig op sportpark Overburg. Of hij zich in zijn kaarten laat hij kijken voor wie hij de meeste sympathie heeft, horen we ongetwijfeld van Dennis.

Fusieclub

En zo zullen er meer mooie verhalen zijn over het wel en wee bij Sporting Martinus, dat eind vorige eeuw ontstond uit een fusie tussen St. Martinus en Sporting Zuid. Kantinemedewerker en jeugdtrainer Herman Kleintjes heeft er ongetwijfeld wel een paar. De huidige voorzitter Rick van Bruggen loopt al tientallen jaren mee. Hij kijkt graag vooruit naar de nieuwbouwplannen die er zijn. Het geld dat daarvoor nodig is moet Henk Jan Ven met de sponsorcommissie zien binnen te halen.

Michael Reiziger

Uiteraard koestert de club het verleden en de spelers die Sporting Martinus voort heeft gebracht. De huidige trainer van Jong Ajax, Michael Reiziger, voetbalde in het geel en rood, maar ook aanstormend Ajax-talent Carel Eiting.

Tussen alle gevoeligheden door duikt Dennis op zeker ook de keuken weer in. Na dat bezoek weten we of Sporting Martinus al dan niet wordt goedgekeurd en de speciale Sportclub met ballen-sticker mag oppklakken. Je kunt ook jouw vereniging aanmelden voor Sportclub met ballen dat elke zondagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur op de radio wordt uitgezonden in NH Sport. Een mailtje sturen is genoeg: sport@nhsport.nl