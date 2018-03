Luchtvaartorganisaties dringen aan op gesprek met minister: "Gooi Schiphol niet op slot"

SCHIPHOL - De Nederlandse luchtvaartsector roept de regering in een gezamenlijke verklaring op om Schiphol niet 'op slot te gooien'. De luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en vakbonden en ondernemersorganisaties willen met de minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen om tafel om nieuwe afspraken te maken.

Er mogen op Schiphol tot 2020 niet meer dan 500.000 starts en landingen per jaar plaatsvinden. De luchthaven zit tegen die grens aan, waardoor bedrijven in de problemen komen, stellen de briefschrijvers. "Nu al de luchtvaart in Nederland op slot zetten is prematuur en onzorgvoldig", staat in de brief die onder meer is ondertekend door KLM, TUI, Corendon en de CNV.

Volgens de bedrijven en organisaties is er de afgelopen jaren honderden miljoenen geïnvesteerd om milieuvriendelijker en stiller te vliegen. "Het kabinet lijkt echter geen acht te slaan op deze succesvolle investeringen", staat in de brief.

Onbespreekbaar

Als de limiet niet wordt verhoogd, zal dat 'grote gevolgen' hebben voor de Nederlandse economie. Het zou er bijvoorbeeld toe leiden dat luchtvaartbedrijven in het buitenland hun heil gaan zoeken.

Schiphol aast al langer op uitbreiding van het vluchtenplafond. Toen de uitbreiding van Lelystad Airport werd uitgesteld, drong de luchthaven er ook al op aan om meer vluchten te kunnen verwerken. Dat verzoek werd afgewezen, tot opluchting van omwonenden. Voor hen is een dergelijke uitbreiding onbespreekbaar.

