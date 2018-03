Campinggasten vol ongeloof na dodelijke brand Zandvoort

ZANDVOORT - Onder de gasten van camping De Branding in Zandvoort heerst na de dodelijke brand van vannacht veel ongeloof. Dat zegt NH Nieuws-verslaggever Dennis Mantz, die bij het terrein staat.

"Ik kan een schimp zien van van wat daar in brand heeft gestaan. Er wordt gesproken over dat dat een bungalow was, maar dat lijkt vanaf hier niet zo. Het is een bijgebouw van een receptie met veel brandschade", vertelt hij aan NH Radio.

Lees ook: Dode bij brand in vakantiehuisje Zandvoort

Niet alle campinggasten hebben vannacht meegekregen welk drama zich vlak bij hun overnachtingsplek heeft voorgedaan. De mensen die het terrein verlaten voor een wandeling over het strand, weten van niets. "Behalve dat het ontbijt vanochtend niet kon doorgaan", zegt Mantz.

Barbecue

Twee Schotten vertelden hem wat zij vannacht meekregen. "De rookgeur viel ons meteen op, maar we dachten dat het een barbecue was. We wisten niet dat het om een brand ging waar iemand bij is overleden. Daar zijn we ontzettend van geschrokken."

De politie doet nog onderzoek op de camping naar het ontstaan van de brand.