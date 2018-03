Deel dit artikel:











Inbrekers actief in Hilversum: 10 auto's leeggeroofd in een week Foto: Shutterstock

HILVERSUM - De politie in Hilversum waarschuwt voor een grote inbraakgolf in auto's. De afgelopen week werd er in tien voertuigen ingebroken, waarvan het zeven keer een BMW betrof. Bij een groot gedeelte werden de portieren opengemaakt door gebruik te maken van de keyless entry systemen van de auto's.

In deze gevallen maken de dieven gebruik van een soort pasje waarmee draadloos het slot geopend kan worden en er dus geen inbraakschade op de auto te ontdekken is. Bij drie andere gevallen werd er een ruit van de auto ingetikt. Bij bijna alle auto's werd het navigatiesysteem door die dieven buitgemaakt. Ook werd er een aantal keer een laptop gestolen. Lees ook: Hackers slaan toe in Noord-Holland: 21 auto's in korte tijd leeggeroofd De recherche is een onderzoek gestart naar de inbraakgolf en vraagt aan getuigen om zich te melden bij de politie. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden in de omgeving van de Vreelandseweg, Diependaalse Drift, Emmestraat, Van Ostadelaan, Ruysdaellaan en Acaciapark. Mensen die iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met het nummer 0900-8844. Hoe bescherm je je auto tegen deze hackers?

- Installeer een alarmsysteem dat niet op dezelfde sleutel is geprogrammeerd

- Stop je sleutel in een (koek)blik, dat blokkeert elektrische velden

- Koop een autootje met draaislot en monteer een goedkope radio



Lees ook: Zo voorkom je dat je auto gehackt wordt