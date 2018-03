LIVE NH Sport met FC Oss - Telstar, SC Cambuur - FC Volendam en Jong Ajax - Jong PSV

AMSTERDAM - Het belooft met recht een goede vrijdag te worden bij NH Sport. Vanavond zijn we bij drie wedstrijden in de Jupiler League. Telstar gaat op bezoek bij FC Oss, de bus van FC Volendam toert over de afsluitdijk naar SC Cambuur en de beloften van Ajax ontvangen op De Toekomst Jong PSV.

Telstar wil na het doelpuntloze gelijkspel tegen RKC Waalwijk drie punten pakken tegen FC Oss.

De Brabanders zijn bezig aan een minder sterke reeks: de laatste vier duels leverden drie nederlagen en een gelijkspel op. De thuiswedstrijd van Telstar tegen FC Oss eindigde in een spectaculaire 3-3. Trainer Mike Snoei kan vanavond weer over topscorer Andrija Novakovich beschikken. De Amerikaan ontbrak vorige week omdat hij voor de nationale ploeg was opgeroepen. De van Reading gehuurde spits keerde met 1 cap achter zijn naam terug naar Velsen-Zuid.

Het duel in Oss begint om 20.00 uur. Voor Frank Korpershoek wordt het een speciale wedstrijd. Hij draagt voor de driehonderdste keer het shirt van de Witte Leeuwen. Rob Wanst is de verslaggever.

Angstgegner

FC Volendam vervolgt de race om een play-off ticket in Friesland. SC Cambuur is een directe concurrent. Van de laatste vijftien ontmoetingen in Leeuwarden wist FC Volendam er maar eentje (2007) te winnen. Overigens ziet trainer Misha Salden het duel niet als een alles-of-niets wedstrijd. De Zaankanter verwacht dat twaalf punten uit de laatste zeven duels voldoende moeten zijn om zich te plaatsen voor de nacompetitie. Salden mist tegen SC Cambuur de geblesseerde Joey Veerman; Alex Plat is zijn vervanger.

Ook Edward Dekker pakt de afsluitdijk om vanaf 20.00 uur verslag te doen van dit duel.

Kampioenschap Jong Ajax

En omdat het zo'n heerlijk affiche is, schakelen vanavond ook meerdere malen naar sportpark De Toekomst. Verslaggever Marijn Willems gaat er goed voor zitten. De talenten van Ajax en PSV gaan met elkaar de strijd aan. De Amsterdammers zijn zeven wedstrijden voor het einde van de competitie nog altijd in de race om het kampioenschap in de Jupiler League. Jong PSV draait met een zesde plek eveneens een uitstekend seizoen.

Uiteraard houdt presentator Rob Wtenweerde je op de hoogte van de verrichtingen van de vierde Noord-Hollandse club. Jong AZ speelt thuis tegen Jong FC Utrecht. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Omdat er maandag, tweede paasdag, alweer een speelronde in de Jupiler Leauge is, kun je dan luisteren naar een extra uitzending van NH Sport. Die begint om 14.00 uur en duurt tot 19.00 uur.