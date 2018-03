Deel dit artikel:











Hobie Verhulst kiest voor Go Ahead Eagles Foto: Pro Shots / Stanley Gontha

VOLENDAM - DEVENTER Go Ahead Eagles heeft Hobie Verhulst gepresenteerd als nieuwe keeper voor volgend seizoen. De doelman van legde vorige maand een aanbieding van FC Volendam naast zich neer omdat hij vond dat hij toe was aan een nieuwe stap in zijn carrière.

De 24-jarige Verhulst is aan zijn derde seizoen in Volendam bezig. Als enige speler uit het keurkorps van trainer Misha Salden miste hij nog geen minuut. Desondanks vindt hij het tijd voor een nieuwe uitdaging Lees ook: Keeper Verhulst vertrekt bij FC Volendam [update] Op de website van zijn nieuwe club legt Verhulst waarom hij voor Go Ahead heeft gekozen. "Mooie club, goed verhaal. Ik wil samen met deze mooie club stappen omhoog maken." Verhulst heeft exact honderd compeititewedstrijden achter zijn naam staan voor FC Volendam. Eerder keepte hij drie wedstrijden voor MVV Maastricht. Bij AZ slaagde hij er niet in om het eerste elftal te bereiken.