Deel dit artikel:











Auto op de kop op de A22 bij Beverwijk Foto: NieuwsFoto

BEVERWIJK - Op de A22 is een auto vanochtend over de kop geslagen. Een rijstrook van de snelweg is dicht.

De politie en brandweer haastten zich naar het ongeluk. Volgens een ooggetuige is een persoon nagekeken door ambulancemedewerkers. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Het ongeluk gebeurde tussen Heemskerk en de afslag Beverwijk richting Velsen. Hoe de auto ondersteboven op de snelweg kon belanden, is nog niet duidelijk.