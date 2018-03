Schutter liquidatie Reduan Bakkali gefilmd, beelden mogelijk snel vrijgegeven

AMSTERDAM - De liquidatie gisteren van Reduan Bakkali in Amsterdam-Noord is op beeld vastgelegd. De schutter, die zich mogelijk voordeed als sollicitant, is door beveiligingscamera's zijn gefilmd.

Bij de politie is de wens groot om beelden zo snel mogelijk naar buiten te brengen, zeggen ingewijden. De beslissing is zoals gebruikelijk aan het Openbaar Ministerie, Volgens een politiewoordvoerder wordt daar nog druk overlegd.

Normaal gesproken gebeurt het vrijgegeven van beelden pas nadat ieder ander middel is ingezet om de dader of daders te vinden. Soms wordt er bij uitzondering snel besloten beelden te publiceren, zoals bij een fatale schietpartij in de De Clercqstraat in Amsterdam in 2015.

De 41-jarige Bakkali, de broer van kroongetuige Nabil, werd gisterochtend in zijn bedrijf op de NDSM-werf doodgeschoten. Een week geleden was bekend geworden dat zijn broer verklaringen had afgelegd over twee gezochte criminelen van de Mocro Maffia, Ridouan Taghi en Said Razzouki.

Toen dat bekend werd gemaakt, gingen er al meteen geruchten dat familieleden gevaar zouden lopen. Het slachtoffer had sinds de verklaringen een beperkte vorm van beveiliging geaccepteerd.

De schutter is een donkere man van ongeveer 30 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij droeg een donkere muts en reed weg in een zwarte Seat die even verderop werd teruggevonden.