Indringer betrapt op rommelen met elektriciteitskast

OVERVEEN - Agenten hebben gisteren een indringer aangehouden op de Tetterodeweg in Overveen. Dit gebeurde nadat er een melding binnen was binnengekomen over een man die een hek forceerde om zichzelf toegang te verschaffen tot een terrein.

Dit meldt de politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort op haar Facebookpagina. De melding dat een man een hek aan het vernielen was in Overveen kwam gisteren rond 16.10 uur binnen. Het hek bakent een gebied af dat verboden is voor onbevoegden.

Agenten troffen even later de verdachte aan, terwijl die draden losknipte in een elektriciteitskast. De man is vervolgens aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Het is niet bekend waarom de man aan het knoeien was met de elektriciteitsdraden.