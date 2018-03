Politie zoekt eigenaren gestolen buitenboordmotoren: "Da's waarschijnlijk die van ons"

NAARDEN - NAARDEN De politie Gooise Meren zoekt onder inwoners van die gemeente de eigenaren van gestolen buitenboordmotoren. Een deel van die motoren werd namelijk teruggevonden in Naarden.

Behalve in Gooise Meren werden er ook enkele exemplaren gevonden in de Utrechtse gemeente Wijdemeren. De politie in die gemeente doet onderzoek naar de diefstallen en postte vorige week een oproep om de eigenaren te vinden.

Lees ook: Opnieuw buitenboordmotoren gestolen in Enkhuizen: "Dit moet echt stoppen"

Wat die oproep heeft opgeleverd is niet bekend, maar blijkbaar zijn nog niet alle eigenaren getraceerd. De politie Gooise Meren herhaalt de oproep daarom op haar Facebook-pagina.

De oproep is nog vers, maar lijkt al wel z'n vruchten af te werpen. "Da's waarschijnlijk die van ons", reageert een vrouw onder de post. Een andere vrouw blijkt minder gelukkig: "Gekeken, onze motor zit er helaas niet tussen."