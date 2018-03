'Voetballer Amin Younes schrok van verpauperd Napels en maffiosi'

AMSTERDAM - (AT5) Amin Younes dacht met een overgang naar Napoli zijn droomtransfer te maken maar dat liep anders. Alles leek in kannen en kruiken maar toen Younes zag waar hij terecht zou komen, blies hij de overgang af. Dat schrijft De Telegraaf vanochtend.

Het is al maanden een welles/nietes; volgens Napoli heeft Younes een voorcontract getekend en moet hij zich komende de zomer alsnog melden. Younes zegt van niets te weten en is inmiddels ook gebrouilleerd met Ajax en trainer Erik ten Hag.

In een reconstructie beschrijft De Telegraaf de gang van zaken eind januari. Er was een mondeling akkoord en Younes vertrok hoopvol naar Italië om te tekenen. De eerste bom ontplofte toen hij te horen kreeg dat hij een half jaar kreeg om zich aan te passen. Younes dacht juist meteen te gaan spelen om ook een kans te maken op plekje in de WK-selectie van Duitsland.

Maar ook het aanzicht van de stad Napels zou Younes hebben aangezet niet te tekenen. Volgens de krant heeft hij het terug in Amsterdam gehad over de verpauperde stad en een toevallige ontmoeting met Italiaanse maffiosi.

Schitteren op het WK lijkt er voor Younes niet meer in te zitten. Tegen sc Heerenveen weigerde hij een invalbeurt en inmiddels is besloten dat hij tot het eind van het seizoen bij Jong Ajax zal trainen. Spelen voor de beloften kan hij ook vergeten. Hij heeft al te veel minuten gemaakt in Ajax 1.