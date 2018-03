Deel dit artikel:











Dode bij brand in vakantiehuisje Zandvoort Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch

ZANDVOORT - Bij een brand in een bungalow in Zandvoort is een persoon om het leven gekomen. De brand woedde in een vakantiehuisje van camping De Branding aan de Boulevard Barnaart, meldt de politie.

De brand brak rond 00.20 uur uit, waarna de brandweer naar de camping kwam om het vuur te blussen. De politie onderzoekt wat er precies is voorgevallen. Later meer...