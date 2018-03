Duizenden mensen komen af op The Passion in Bijlmer

AMSTERDAM - Tussen de 15.000 en 20.000 mensen hebben vanavond in "een gemoedelijke sfeer" het spektakelstuk The Passion bijgewoond in de Amsterdamse Bijlmer. Dat zei een woordvoerder van het stadsdeel Zuidoost na afloop.

Het verhaal van verbinding en het verhaal van de Bijlmer is duidelijk naar voren gekomen, aldus de zegsman. Het weer zat mee, het was droog.

Hoofdrollen waren dit jaar voor Tommie Christiaan in de rol van Jezus en Glennis Grace als Maria. Jeangu Macrooy en rapper Brainpower kropen in de huid van de discipelen Judas en Petrus.

De Bijlmer vormde dit jaar het decor van de achtste editie van het tv-spektakel. Het was een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. Het thema van The Passion was dit jaar 'ik zie jou', over omzien naar elkaar. The Passion was live te zien op NPO 1.

Vorig jaar waren in Leeuwarden zo'n 16.000 mensen in de regen getuige van het paasverhaal over de laatste uren van Jezus. Toen trok de gezamenlijke uitzending van de KRO-NCRV en de EO ruim 3 miljoen kijkers.