Apollo heeft weinig moeite met Weert, Den Helder onderuit bij Leiden

AMSTERDAM - Apollo heeft een overwinning geboekt op hekkensluiter Weert. De Amsterdammers waren in de eigen Apollohal met 86-69 te sterk voor de Limburgers. Den Helder ging onderuit op bezoek bij Leiden, dat met 89-66 won.

In het eerste kwart gingen de wedstrijd tussen Apollo en Weert gelijk op. Dat resulteerde in een 23-21 stand, maar daarna trok de ploeg van coach Patrick Faijdherbe de wedstrijd naar zich toe. Met 41-31 ging Apollo rusten en liep vervolgens via een uitstekend spelende Dimeo van der Horst uit naar de eindstand van 86-69.

Na afloop was Faijdherbe, ondanks de zege, kritisch op zijn ploeg. Hij vond dat er veel slorsdigheden in het spel van Apollo te bespeuren waren. "We moesten de boel op scherp zetten, maar ik denk dat dat aardig gelukt is."

De volgende wedstrijd is tegen Den Bosch, dat op de vierde plaats staat. "Dan moeten we echt uit een ander vaatje tappen om te winnen. Maar meestal spelen we mee met het niveau van de tegenstander, dus dat komt dan ook wel weer goed."

