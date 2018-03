Deel dit artikel:











Opnieuw buitenboordmotoren gestolen in Enkhuizen: "Dit moet echt stoppen" Foto: NH Nieuws/ Marieke Pijlman

ENKHUIZEN - Aan de Noorderboerenvaart is deze week een aantal buitenboordmotoren gestolen. En dat is volgens Enkhuizers niet de eerste keer. "Ik hoor heel vaak over deze diefstallen als ik ga vissen", vertelt Colin de Goede. "Het gebeurt echt wel drie keer per week ofzo, dit moet echt stoppen."

De botenbezitters balen flink. 's Nachts hebben dieven hun slag geslagen en een aantal bootjes losgeknipt. Buiten de Vest hebben ze de motoren er afgesloopt. "Dat maakt natuurlijk veel lawaai, dus dat doen ze hier niet voor de deur", vertelt Richard Meilink. De gestolen motoren zijn vrij nieuw en wat zwaardere motoren. "Zo'n ding kost toch al snel zo'n twee- à drieduizend euro en dat heb ik nu niet. Dus ik moet hiervoor sparen'", vertelt Colin. Maar twee aangiftes

Bij de politie zijn maar twee aangiftes binnengekomen van diefstal van buitenboordmotoren. Hierdoor lijkt het alsof het allemaal wel meevalt. Maar daar denken de Enkhuizers heel anders over. "Het probleem zit 'm in het aangifte doen", denkt Colin. "Mensen kunnen niet meer in Grootebroek terecht voor aangifte, dat moet nu allemaal digitaal. Dan moet je een wachtwoord hebben en appjes downloaden. En dat is voor veel mensen een obstakel." Digitaal tijdperk

Dat kan Roel Slinger bevestigen. Ook de motor van zijn bootje werd deze week gestolen en hij heeft nog geen aangifte gedaan. "Mensen denken dat we allemaal in een digitaal tijdperk leven. Ik ben 76, dat lukt me allemaal niet zo makkelijk." Hij gaat vrijdag naar het bureau in Hoorn om alsnog aangifte te doen. Maar daarmee heeft hij zijn motor niet terug. "Ik denk dat ik mijn bootje maar verkoop. Ik heb geen geld voor een nieuwe motor, dus er zit niks anders op. "