Fikse vertraging op Schiphol voor eerste vlucht van Air Belgium

SCHIPHOL - Een niet zo'n lekker begin voor de gloednieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij Air Belgium: de eerste commerciële vlucht, die vandaag vanaf Schiphol gepland stond, vertrok met een forse vertraging van ruim drie uur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Airbus A340-300 van de nieuwe Belgische airline was voor vandaag ingehuurd door Surinam Airways voor de vlucht naar Paramaribo. De eigen Airbus A340 van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij staat in onderhoud. De Airbus A340 van Air Belgium landde vanmiddag keurig op tijd op Schiphol, maar nog zonder passagiers, om een uur later koers te zetten naar Paramaribo.

Spotters

Tientallen vliegtuigspotters stonden de kist op te wachten bij de Zwanenburgbaan. De Airbus A340 van Air Belgium zal zich waarschijnlijk zelden op Schiphol laten zien. De de nieuwe maatschappij heeft twee van dit soort A340's en begint 16 april met lijnvluchten tussen Brussel Charleroi en Hong Kong. Het handjevol spotters dat ook het vertrek wilde vastleggen moest veel geduld hebben, net als de passagiers aan boord.

Lees ook: Airtime: Meevliegen in de cockpit van de Boeing 737 MAX

Want uiteindelijk vertrok de Airbus pas met meer dan drie uur vertraging naar Paramaribo. Die overschrijding van drie uur vertraging betekent ook dat de passagiers mogelijk recht hebben op een financiële compensatie van 600 euro. Voor de reizigers die de terugvlucht naar Schiphol gaan maken met deze kist, worden pas zaterdag teruggevlogen, een dag later dan gepland.