En de 'spuugmooiste' plek van Noord-Holland is? Het Buikslotermeerplein!

AMSTERDAM - De zoektocht naar de 'spuugmooiste' plek van Noord-Holland heeft een spetterende ontknoping bereikt. Uit maar liefst 25 kandidaten is één winnaar gekozen: het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord.

NH Radio-verslaggever Mark van Wonderen maakte een tocht door de provincie om te kijken welke buurt nu echt het allermooist van lelijkheid is. Van de binnenstad in Den Helder tot het station in Hoofddorp; alles werd uitvoerig bekeken en onderzocht. Uiteindelijk ging het Buikslotermeerplein er met de twijfelachtige eer vandoor.

Op een voormalige bowling-hal is toepasselijk een spuugmooie plaquette aan de gevel gespijkerd. Aldo de Voogd, voorzitter van de winkeliersvereniging, zag de humor er wel van in. "Maar het heeft ook wel wat, het doet een beetje denken aan de jaren '70 hier."

De bezoekers van het plein zijn verdeeld. "Tja er mag wel wat opgeknapt worden hier", vertelt een man. Even verderop is een ander het daar totaal niet mee eens. "Nee joh, het is prachtig hier! Ik ben hier geboren en ik ga hier nooit meer weg."