Merijn (13) is junior reporter bij The Voice Kids

ZAANDAM - Merijn Rootlieb (13) is dit jaar geselecteerd als Junior Reporter bij The Voice Kids. Samen met Roxanne (10) biedt hij een kijkje achter de schermen bij de talentenjacht. Daarnaast laat hij zien hoe het is om te leven met een handicap. Merijn zit namelijk in een rolstoel.

"Kinderen met een handicap zijn niet zielig, je hoeft ze niet te pesten en we zijn niet raar," legt Merijn Rootlieb uit aan NH Nieuws. "Je kan gewoon vrienden met ons zijn, maar misschien moet je je wel een beetje aanpassen."



Schaafwond

Merijn Rootlieb heeft 'cerebrale parese', ook wel spasticiteit genoemd. "Alsof er een schaafwond op mijn hersenen zit. Dat heb ik sinds mijn geboorte en daarom kan ik niet lopen."



Merijns werk als Junior Reporter kwam tot stand met hulp van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). "Ik interview de talenten en de coaches, superleuk om te doen. Er is wel een script, maar ik probeer zo spontaan mogelijk te presenteren."



Hij begeeft zich soepel tussen de BN'ers. "Laatst heb ik Ali B geïnterviewd. Ik was wel heel zenuwachtig, maar het ging erg goed." Inmiddels is hij zelf ook een beetje beroemd. "Ik wilde later altijd banketbakker worden, maar misschien word ik toch maar tv-presentator, dit is wel cool om te doen."



Alles kan

Zijn moeder, Marlies Rootlieb, is zo trots als een pauw. "Ja, hij doet het onwijs goed! Ons motto is: kan niet bestaat niet. Wij leren Merijn dat hij alles kan bereiken in het leven, dus dit is heel bijzonder om te zien."



The Voice Kids is iedere vrijdag bij RTL te zien om 20.30 uur. Bekijk alle afleveringen van de Junior Reporters hier.