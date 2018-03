Brand in boot bij Middenmeer: mogelijk explosiegevaar

MIDDENMEER - Op een boot in Middenmeer is vanavond een brand ontstaan. Volgens de brandweer gaat het om een woonboot.

De boot ligt in het water in de buurt van de Melkdistel, een straat in het zuiden van het dorp. De bewoners zijn op tijd van de boot gestapt en niet gewond geraakt.

Ontploffingsgevaar

De veiligheidsregio laat op Twitter weten dat er mogelijk ontploffingsgevaar is bij de brand. Dit omdat er gasflessen aan boord van het schip liggen.

Buurtbewoners die naar de brand zijn komen kijken worden gevraagd op afstand te blijven, zo twittert de veiligheidsregio.