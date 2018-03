Deel dit artikel:











Vijftien brandmeldingen in korte tijd in Zaanbajes: "Gevangenen hebben recht op aansteker" Foto: NH/Mischa Korzec

WESTZAAN - De afgelopen drie maanden is de brandweer al vijftien keer uitgerukt vanwege een brandmelding in de Zaanbajes. Vijf maal was er daadwerkelijk brand. De veiligheidsregio laat weten dat alle branden een behoorlijke belasting zijn voor de organisatie.

Het zijn vooral de gevangenen met een psychische aandoening die hun cel ergens mee in de fik steken. "Je moet dan denken aan boeken, kaartjes of wc-rollen", laat Nathalie Tonnon, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) weten. Wettelijk niet verboden

Volgens haar staan de cellen wettelijk gezien gelijk aan een huiskamers. Hierdoor hebben patienten "het recht" om daar te roken en een aansteker te bezitten. "Mochten de gedetineerden er niet mee kunnen omgaan of als er aanleiding is om te denken dat ze er misbruik van maken, wordt die aansteker afgepakt", zegt Tonnon. Lees ook: Gevangene naar ziekenhuis na brandje in cellencomplex Vorig jaar is de brandweer liefst 48 keer uitgerukt naar de JCZ, voor in totaal zestien branden. Kosten: 24.000 euro. De brandweer is nodig als de cel vol rook zit en het personeel van de Zaanbajes het te gevaarlijk vind om zelf een cel te betreden. "Daar zijn wij niet op getraind", zegt Tomnon. De gevangenis heeft maatregelen genomen om de cel zo onbrandbaar mogelijk te maken. "Toch kunnen we dat niet helemaal waterdicht maken", zegt de gevangenisdirecteur.