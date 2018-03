Vrouw (77) loopt snijwond op na beroving op straat

HAARLEM - Een 77-jarige vrouw werd zaterdagochtend beroofd in Haarlem, bij het bruggetje naar de Spaarnehal. Zij raakte hierbij gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

De vrouw droeg een tas over haar schouder, die een jongen in het voorbijgaan van haar schouder trok. Ze wist in aanvankelijk de tas nog bij zich te houden, maar liep daarbij een snijwond op aan haar hand.

Uiteindelijk moest ze loslaten en rende de verdachte weg in de richting van de Briandlaan. Het zou gaan om een jongen van ongeveer 18 of 19 jaar oud van zo'n 1,65 meter lang. Hij droeg een blauw/grijze jas met capuchon en voor zijn mond een sjaal in dezelfde kleur.

In de tas zaten onder meer een mobiele telefoon en een portemonnee met daarin wat geld en pasjes. Wie meer weet over de dader of getuige was van de roof, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie via het nummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.