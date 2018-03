The Passion barst vanavond los in de Bijlmer: "Het gaat om samenzijn"

AMSTERDAM - (AT5) Het duurt niet lang meer voor The Passion vanavond losbarst in de Amsterdamse Bijlmer. Vanmiddag werd er vooral gerepeteerd, en dat trok flink wat bekijks.

Vanavond worden zeker drie miljoen tv-kijkers verwacht, vanmiddag waren het een handjevol toeschouwers. Maar allemaal vonden ze het gigantische decor en het grote muziekevenement bijzonder mooi.

"Ik kwam uit de stad vandaan, reed voorbij en zag de opening van de repetitie", zegt een van de toeschouwers. "Ik reed voorbij, tot ik hoorde waar het over ging. De Bijlmerramp. Ik had nooit interesse in The Passion, maar nu reed ik terug. Ik was erbij. Ik kreeg het vliegtuig op m'n pet. Nooit verwacht dat het me zo zou raken."

Samenzijn

Een andere toeschouwer gaat elk jaar naar de stad waar The Passion plaatsvindt voor het samenzijn. "In 2014 overleed mijn nichtje. We zijn toen naar The Passion gegaan omdat het zo'n emotioneel evenement is. Sindsdien gaan we elk jaar. Het grote samenzijn vind ik heel speciaal."

De een komt voor emotionele steun, de ander gewoon voor het spektakel zelf. "Ik heb gehoord dat er 150 kerken zijn hier, dus de beste plek om The Passion te houden is Zuidoost, de Bijlmer. Wat mij betreft de kers op de taart."

Om 20.30 uur is The Passion live vanuit de Bijlmer te zien op NPO1.