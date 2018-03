Tiny House-bewoner Marjolein krijgt er eindelijk een buurvrouw bij

ALKMAAR - Leek het eerst nog wel even te gaan duren voor Marjolein Jonker gezelschap kreeg bij haar Tiny House, nu is het dan toch ineens zo ver. De gemeente gaf groen licht voor vijf Tiny Houses op het terrein van de oude gasfabriek langs de Helderseweg in Alkmaar. Vandaag werd al een tweede huisje geplaatst.

Marloes van der Gulik wordt de tweede bewoonster van het terrein langs de Helderseweg en ze heeft er veel zin in. Eerder had ze bij pionier Marjolein cursussen gevolgd over het bouwen van een Tiny House. Idealiter hebben de compacte huisjes geen aansluitingen voor gas, licht en water.

Getouwtrek

Zo is er voor Marjolein eindelijk - voorlopig in ieder geval - een einde gekomen aan twee jaar getouwtrek rond regels en vergunningen. Het terrein ligt voor bewoning officieel te dicht bij een rioolwaterzuivering, vanwege mogelijke stankoverlast, en dat leverde een hoop gedoe op. Het Hoogheemraadschap maakte bezwaar tegen een eerdere vergunning, vrezende dat de provincie dan een investering van 1,5 tot 2,5 miljoen euro in betere rioolwaterzuivering zou eisen.

Een nieuwe vergunningaanvraag bij gemeente Alkmaar leek weer maanden te gaan duren, maar dat viel dus heel erg mee. Dat betekent echter nog geen 'eind goed al goed'. Zoals al gewaarschuwd, stapte HHNK prompt naar de rechter voor een formeel bezwaar, met het verzoek tot directe schorsing van de vergunning.

Rechter

De rechter wees dat verzoek echter af; de huisjes mogen in ieder geval blijven staan tot een oordeel over het bezwaar is geveld. De huisjes kunnen namelijk eenvoudig verplaatst worden, dus er zal geen 'onomkeerbare schade' ontstaan volgens de rechter. Volgende week prikt de rechtbank een datum voor behandeling van het bezwaar.