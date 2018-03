John van den Brom ziet blije en minder blije gezichten bij terugkomst internationals

ZAANSTAD - Op het AFAS trainingscomplex keerden donderdag weer alle internationals terug van interlandverplichtingen. In totaal waren tien basisspelers de laatste anderhalve week afwezig. Helaas kwamen Thomas Ouwejan en Oussama Idrissi terug met kleine pijntjes.

Idrissi deed donderdag wel gewoon mee met de groep. De linksbuiten heeft wat last van zijn lies, maar het ziet er naar uit dat hij er tegen ADO Den Haag gewoon bij is. Thomas Ouwejan viel uit bij Jong Oranje met een blessure aan het hoofd. Samen met Stijn Wuytens trainde de linksback apart van de groep.

"Aan de andere kant zie je ook blije gezichten." Van den Brom doelt daarmee op spelers die hun debuut maakten voor hun land. Zo speelden Guus Til en Wout Weghorst hun eerste officiele minuten voor Oranje en dat deed Pantelis Hatzidiakos voor Jong Griekenland.

Tegenstander ADO Den Haag doet het dit seizoen goed met een achtste plek op de ranglijst. De ploeg van Alfons Groenendijk verloor slechts een van de laatste acht duels. "Ik denk dat de trainer er een heel goed geheel van heeft gemaakt. Snelle jongens aan de zijkanten, een aanspeelpunt in spits en spelers vanaf middenveld die ook een doelpunt kunnen maken. Ik vind het een herkenbaar elftal, dat probeert te voetballen. Ze moeten alleen een oplossing vinden voor de geschorste Tom Beugelsdijk." Aldus de coach, die als AZ trainer nog nooit verloor in het Kyosera Stadion. "Die statistiek moet ik dan maar doortrekken."

Klik de video aan voor de volledige voorbeschouwing en antwoord op de vraag wat voor overeenkomst Wout Weghorst en Guus Til nog meer hebben behalve hun debuut voor Oranje. Zaterdag begint ADO Den Haag - AZ om 20.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.