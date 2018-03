Uitslag hertelling Zaanstad bekend: geen extra zetel voor PvdD

ZAANDAM - Partij voor de Dieren (PvdD) krijgt er na een hertelling geen stem bij in Zaanstad. Daarmee heeft de partij geen extra zetel in de gemeenteraad. Dat blijkt vandaag rond 17.30 uur als de gemeente het resultaat bekendmaakt.

De PvdD had de hertelling aangevraagd, omdat het een stem te weinig had voor een tweede raadszetel. "Als het maar om één stem gaat moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht worden. Dat zijn we verplicht aan de kiezer", aldus PvdD-lijsttrekker Judith Raa eerder tegenover NH Nieuws.

De restzetel ging in eerste instantie naar ROSA. De partij van Ruud Pauw mag de zetel na de hertelling behouden. Daarmee heeft ROSA in totaal vier zetels in de raad.

De uitslag had eigenlijk gisteravond al bekend moeten zijn. Maar na een hele dag tellen vroeg burgemeester Jan Hamming de gemeenteraad uiteindelijk om een dag uitstel. Hij wilde niet precies zeggen waarom er nog geen uitslag was en benadrukte alleen "dat het zorgvuldig moet gebeuren".